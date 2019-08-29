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Факти / Україна

Народним депутатам роздали пакети з інструкціями, Конституцією і регламентом

Під час першого засідання Верховної Ради народним депутатам роздали пакети з регламентом, Конституцією України та робочими інструкціями.

пакет нардепа

Народні депутати отримали пакети з робочими матеріалами під час першого засідання Верховної Ради.

Нардеп від партії Слуга народу Максим Пашковський показав журналісту Фактів ICTV, що входить у пакет. У ньому знаходяться Конституція України, регламент та інструкції.

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За словами Пашковського, Верховна Рада сьогодні розгляне 27 питань.

Також він зазначив, що о 13.00 депутати голосуватимуть за дату і час наступного засідання Ради.

Народним депутатам роздали пакети з інструкціями, Конституцією і регламентом / 3 фотографии

До слова, до Верховної Ради внесено кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра.

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