Під час першого засідання Верховної Ради народним депутатам роздали пакети з регламентом, Конституцією України та робочими інструкціями.
Народні депутати отримали пакети з робочими матеріалами під час першого засідання Верховної Ради.
Нардеп від партії Слуга народу Максим Пашковський показав журналісту Фактів ICTV, що входить у пакет. У ньому знаходяться Конституція України, регламент та інструкції.
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За словами Пашковського, Верховна Рада сьогодні розгляне 27 питань.
Також він зазначив, що о 13.00 депутати голосуватимуть за дату і час наступного засідання Ради.
Народним депутатам роздали пакети з інструкціями, Конституцією і регламентом / 3 фотографии
До слова, до Верховної Ради внесено кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра.
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