Олена Кондратюк стала заступником спікера Верховної Ради України ІХ скликання.
Олена Кондратюк стала віце-спікером Верховної Ради ІХ скликання.
На цю посаду претендували чотири депутати: Мустафа Джемілєв (ЄС), Олена Кондратюк (Батьківщина), Ірина Констанкевич (Позафракційна) та Нестор Шуфрич (Опозиційна платформа — За життя).
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За результатами голосування нардепів, кандидати отримали:
- Мустафа Джемілєв – 59 голосів;
- Олена Кондратюк – 318 голосів;
- Ірина Констанкевич – 49 голосів;
- Нестор Шуфрич – 48 голосів.
Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.
Фото: olena.kondratiuk
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