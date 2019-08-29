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Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання

Олена Кондратюк стала заступником спікера Верховної Ради України ІХ скликання.

Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання

Олена Кондратюк стала віце-спікером Верховної Ради ІХ скликання.

На цю посаду претендували чотири депутати: Мустафа Джемілєв (ЄС), Олена Кондратюк (Батьківщина), Ірина Констанкевич (Позафракційна) та Нестор Шуфрич (Опозиційна платформа — За життя).

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

За результатами голосування нардепів, кандидати отримали:

  • Мустафа Джемілєв – 59 голосів;
  • Олена Кондратюк – 318 голосів;
  • Ірина Констанкевич – 49 голосів;
  • Нестор Шуфрич – 48 голосів.

Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Фото: olena.kondratiuk

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