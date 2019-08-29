Олексій Оржель може отримати крісло міністра енергетики та екології України в новому уряді.
Олексія Оржеля запропонували на посаду міністра енергетики та екології України в новому уряді.
Про це повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.
– Ми підтримаємо, проголосуємо.
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Олексій Оржель є експертом у сфері паливно-енергетичного комплексу, керівником сектора Енергетика BRDO.
До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.
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