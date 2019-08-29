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Оржель може стати міністром енергетики – Герус

Олексій Оржель може отримати крісло міністра енергетики та екології України в новому уряді.

Оржель може стати міністром енергетики – Герус

Олексія Оржеля запропонували на посаду міністра енергетики та екології України в новому уряді.

Про це повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

– Ми підтримаємо, проголосуємо.

Читайте: Імовірний генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

Олексій Оржель є експертом у сфері паливно-енергетичного комплексу, керівником сектора Енергетика BRDO.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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