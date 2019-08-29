Факти ICTV підготували для вас підбірку найкращих віршів про школу до початку нового навчального року.

Вірші про школу, про дружний клас знадобляться не лише для шкільних свят. Їх можна перечитувати у будь-який час, самому чи з друзями. Вони піднімуть настрій, навчать цінувати міцну дружбу, яка зароджується у шкільні роки.

Вірші про школу – це той елемент, за допомогою якого можна згадати своє дитинство.

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Учні проводятимуть у стінах школи значний період свого життя, і за цей час воно наповнюється безліччю нових подій та почуттів. У кожного свої спогади, емоції та враження, і кому ж не хочеться знову їх відчути.

Тож ми підготували для вас підбірку найкращих віршів про школу.

Вірші про школу

Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок —

Нас закликає до навчання.

Ми поспішаєм на урок,

І знову йдемо в світ пізнання.

Тут наші любі вчителі

Нам формули життя виводять,

І научають дисциплін

Та безліч прикладів наводять.

Сидять за партами мої

Найкращі друзі в цілім світі,

Нас всіх єднають дні шкільні,

Снагою нових мрій сповиті.

*****

Здрастуй, школо! Я скучила за літо

За уроками, класом своїм,

І за сонцем, що в вікна відкриті

Гріє променем нас золотим.

Здрастуй, школо! Чекають уроки

І веселі перерви на нас.

Ми до знань робим впевнені кроки,

Переходимо з класу у клас.

Світлий вересень в школу скликає

У чудовий, і радісний час.

Школа двері для нас відчиняє

І запрошує в затишний клас!

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Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди

сходяться діти.

Квіти барвисті в нас у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим

Нас школа вітає.

*****

Вересень. Стежка до школи.

Дзвонить веселий дзвінок.

І через луг, через поле

Сонце спішить на урок.

Промінь лягає на трави,

Лукам навіє тепла.

Осінь стрічки золотаві

В коси дерев заплела.

Пахне прив’яленим цвітом –

З гаю, з городу, з двора.

Ми попрощалися з літом,

Ось і до школи пора.

Сміх навкруги розсипає

Дружна учнівська сім’я.

Нас біля школи стрічає

Вчителька рідна моя.

Наче весела родина,

Знову заходимо в клас.

Знаєм, що це Батьківщина

Школу відкрила для нас.

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Так сонячно-ясно довкола

І тануть хмаринки вгорі.

До школи, до школи, до школи

Сьогодні ідуть школярі.

Врожаями ниви достигли,

Багрець пломеніє з дібров.

До книги, до книги, до книги

Душа поривається знов.

Дозріли калинові гронця

Над ними ясніє блакить

До сонця, до сонця, до сонця,

Як спів наша мрія летить.

Відколи, скажіть нам, відколи

Цей вересень з нами рідня?

До школи, до школи, до школи,

Ведуть нас дороги щодня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що зміниться у школах з 1 вересня.