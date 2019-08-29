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Факти / Україна / Політика

Продовження санкцій проти РФ вже дається важче – Пристайко

Іноземні лідери знову почали їздити в Москву, а продовження санкцій проти РФ дається Європі з великими труднощами.

Продовження санкцій проти РФ вже дається важче – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україні за роки незалежності довелося дізнатися гірку правду про те, чим є гарантії безпеки і вказав на те, що Європі все важче оновлювати дію санкцій проти РФ.

За його словами, багато іноземних лідерів вже не побоюються візитів до Росії, де зустрічаються з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пристайко вважає, що Україна повинна вчитися у зарубіжних партнерів, які не забувають про свої інтереси і питання безпеки.

– За роки незалежності ми як держава і наша дипломатична служба досягли багато чого. Ми стали рівним членом світової спільноти, зі зброєю в руках відстояли своє право на незалежний зовнішньополітичний курс… Ми просто стали дорослішими як нація, – сказав глава МЗС.

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Він додав, що Україні потрібні мир і стабільність, адже наша країна не може вести нескінченні переговори про них.

Пристайко вважає, що завдяки зусиллям попередників вдалося запобігти повномасштабній війні з РФ.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав основне завдання нового уряду.

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