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Рада IX скликання прийняла присягу: нардепи отримують посвідчення

29 серпня відбулося урочисте засідання Верховної Ради IX скликання.

Рада IX скликання прийняла присягу: нардепи отримують посвідчення

Спікер парламенту VIII скликання Андрій Парубій оголосив урочисте засідання Верховної Ради IX скликання, яке розпочалося о 10.00 29 серпня, закритим.

Народні депутати розійшлися до 13.00, щоб підписати присягу, яку в залі Ради зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе.

На урочистому засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський, екс-міністри та представники ЗМІ.

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Пізніше розпочнеться перша сесія нової Ради. Її відкриє голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков.

До слова, нардеп від Слуги народу вже похвалився своїм посвідченням:

Як відомо, на порядку денному першого засідання Ради 27 питань. Головні питання першого дня роботи нової Верховної Ради – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.

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