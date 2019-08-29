Список партії Слуга народу налічує 124 прохідних депутати. Яка роль тих, хто залишився поза прохідним бар’єром, як працює резервний список та що буде, коли депутатів оберуть до Кабміну – у матеріалі Фактів ICTV.

Список партії Слуга народу налічує 192 кандидати у депутати. З них лише 124 стануть депутатами парламенту ІХ скликання.

Дмитро Разумков розповів, що на навчання в Тускавець, де майбутні нардепи проходять тижневий інтенсив, запросили й кандидатів, які перебувають поза прохідним списком на випадок, якщо когось з прохідних оберуть у Кабмін:

– Ми запросили ще тих, хто далі є в списку, але поки перебуває в резерві. На той випадок, якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу.

Всього на навчання приїхало 265-270 осіб, зазначив він.

Факти ICTV вирішили розібрались, як призначатимуть Кабмін та хто опинився в резерві Слуги народу і ще має шанс стати депутатом.

Як формуватиметься новий Кабмін?

Згідно з Конституцією України, Кабінет міністрів складає свої повноваження перед новообраним парламентом. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив, що зробить це в день першого засідання Ради.

– Наш уряд і я як прем’єр-міністр складемо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України на першому її засіданні, – сказав він на крайньому засіданні Кабміну 24 липня.

Надалі уряд Гройсмана виконуватиме обов’язки, допоки не сформується його новий склад.

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Кандидатуру на нового прем’єра пропонує президент за поданням більшості у Верховній Раді. Після того, як парламент обере нового очільника уряду, той пропонує депутатам кандидатури майбутніх міністрів – всіх, крім міністра закордонних справ та міністра оборони. Останніх призначає президент.

Прем’єр і міністри не обов’язково мають бути нардепами.

Наразі в Україні один прем’єр, шість його заступників та 20 профільних міністрів. У команді Зеленського неодноразово пропонували скоротити їх кількість до 12-13. Востаннє про це заявляв секретар РНБО Олександр Данилюк:

– Уряд має бути компактним. Я – за маленьку кількість міністрів. У нас в країні кадровий голод. Якщо в нас навіть буде один чи два слабких міністра, вже не кажучи про прем’єр-міністра, це просто потягне вниз весь уряд. Тому максимально 12-13 міністрів – це те, що я бачу.

Резервний список

Отож, що таке резервний список? Це люди, які опинились за прохідним порогом у списку партії – якщо від політичної сили за списками пройшло 20 людей, то 21-й – вже резервний. У випадку, якщо хтось із них складе мандат (отримає іншу посаду або з інших причин покине Раду), на його місце переходить наступна людина із списку.

– Згідно з регламентом, коли умовно депутат переходить у виконавчу гілку влади – його призначають прем’єр-міністром, міністром чи навіть головою ОДА, РДА, він складає мандат. Він не має право поєднувати посади, – пояснює політолог Олександр Антонюк.

Якщо ж йде депутат-мажоритарник, то оголошуються позачергові вибори на його окрузі.

Хто наступний у Слузі народу?

Першочергово Слуга народу представила список зі 201 депутата. Втім, після постпраймеріз їх залишилось 192. Приблизно 68 із них резервні.

За словами політолога, використати можуть і весь резервний список – когось у помічники, інших у експерти чи у депутати.

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У резервах ще залишились декілька “кварталівців”, заслужені юристи, піарники та викладачі.

Припустимо, щонайменше 13 Слуг народу змінять законодавчий орган на виконавчий. Тоді наступними депутатами стануть:

Олена Хоменко, яка обіймає посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів Кварталу 95. Раніше обіймала високі посади в провідних телеком- і IТ-компаніях.

Анатолій Остапенко – директор юридичної фірми Альфаюрконсалтінг.

Тетяна Циба – прес-секретар партії Слуга народу. Має досвід роботи у прес-службах політичних партій (УКРОП, Рух нових сил, Українська народна партія) та держустанов (була прес-секретарем патронатної служби МОЗ). У 2015 році балотувалась до Київської ради від УКРОПу. Потім була прес-секретарем оперної співачки Марії Максакової (її чоловік – російський депутат Денис Вороненко, якого у 2017 році застрелили у Києві).

Іван Калаур – викладач Тернопільського національного економічного університету, де завідує кафедрою цивільного права і процесу. Заслужений юрист України.

Юлія Гришина – керівний партнер бізнес-школи CTRL.School. Брала участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, втім не пройшла.

Викладає у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення. Має вчене звання професора. Член науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки.

Ольга Руденко працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю у прес-службі Кварталу 95, зараз менеджер з маркетингу у тій самій компанії.

Олександр Купиленко –директор Інституту законодавства Верховної Ради, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України. У 2013 році був членом Центральної виборчої комісії.

Сергій Мандзій – хмельницький чиновник та громадський діяч.

Був депутатом міськради трьох скликань поспіль. Очолює громадську організацію Хмельницька платформа. Директор ТОВ Рембуд.

Олександр Санченко – директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, крім того, очолює громадську раду фонду Держмолодьжитло.

Денис Маслов – юрист, партнер адвокатської фірми Лоуатек, директор ТОВ Авін Трейд. Раніше був суддею Дніпровського районного суду Дніпродзержинська. Звільнився за власним бажанням.

Антон Швачко – тимчасово безробітній. Відомо тільки те, що закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю Маркетолог.

Сергій Кострійчук – голова громадської організації Слуга народу. Працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП Украгролізинг та декількох комерційних компаніях.

Олександр Божков – виконавчий продюсер Кварталу 95. Був продюсером Першого автомобільного каналу та проектів телеканалу Україна.

Ротації у списку

Втім, не все так просто. У 2016 році були ухвалені зміни до закону Про вибори народних депутатів. Тепер кандидат у депутати може бути вилучений зі списку рішенням партії на її з’їзді. Незважаючи на те, що виборці голосували за цей список.

– Наприклад, 125-та людина вже мала б бути прохідна, але у них щось не склалось, з’їзд знаходить формальну причину і знімає її як кандидата, і ця людина не потрапляє у Раду. Це стосується лише тих, хто за списками не пройшов, – пояснює експерт.

Фактично це дає змогу рухати список непрохідних кандидатів так, як це вигідно партії. Як це працюватиме з парламентом ІХ скликання – побачимо незабаром.

Лілія Ященко