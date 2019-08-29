Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів вже 30 серпня.

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– Олег Сенцов в Лефортово. За тією інформацією, що я знаю, в п’ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все дуже ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. В цілому, це питання ще поставлено „на рейки“ і буде відпрацьовано — це так, — сказав Чигойз.