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Факти / Україна / Політика

Росія поверне українських політв’язнів 30 серпня – Чийгоз

Кримський режисер Олег Сенцов наразі перебуває в одному із СІЗО міста Москви.

Росія поверне українських політв’язнів 30 серпня – Чийгоз

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів вже 30 серпня.

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– Олег Сенцов в Лефортово. За тією інформацією, що я знаю, в п’ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все дуже ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. В цілому, це питання ще поставлено „на рейки“ і буде відпрацьовано — це так, — сказав Чигойз.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували звільнити Кирила Вишинського в обмін на Олега Сенцова.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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