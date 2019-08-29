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Факти / Україна / Політика

Що відомо про ймовірного голову Міноборони Андрія Загороднюка

Кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України. Що відомо про ймовірного голову МОУ, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про ймовірного голову Міноборони Андрія Загороднюка

Кандидатура колишнього керівника проектного офісу реформ Міноборони України, Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.

Андрій Загороднюк навчався в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Університеті Уарвік і Оксфордському університеті.

Він має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничодобувній і виробничій галузях.

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Загороднюк є керівником компанії Діскавері Бурове обладнання.

З 2014 року – громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року призначений позаштатним радником президента Зеленського.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.

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