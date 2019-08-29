Кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України. Що відомо про ймовірного голову МОУ, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Кандидатура колишнього керівника проектного офісу реформ Міноборони України, Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.
Андрій Загороднюк навчався в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Університеті Уарвік і Оксфордському університеті.
Він має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничодобувній і виробничій галузях.
Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання
Загороднюк є керівником компанії Діскавері Бурове обладнання.
З 2014 року – громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року призначений позаштатним радником президента Зеленського.
До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.