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Факти / Україна / Політика

Що відомо про спікера Ради IX скликання Дмитра Разумкова

Хто такий Дмитро Разумков і яка його політична діяльність – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Дмитро Разумков

На першому засіданні Верховної Ради IX скликання нардепи обрали главу парламенту. Ним став лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Біографія

Дмитро Разумков народився у Бердичеві (Житомирська область) 8 жовтня 1983 року. Навчався в одному зі столичних ліцеїв.

Закінчив КІМО за спеціальністю міжнародні економічні відносини.

Другу вищу освіту – юридичну – здобув у Національному університеті державної податкової служби.

Його батько, Олександр Разумков, був першим радником президента Леоніда Кучми, а з 1997 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО й очолював Український центр соціально-економічних і політичних досліджень.

Політичну кар’єру Разумков почав у 2006 році з Партії регіонів.

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Після перемоги на виборах Віктора Януковича Дмитро Разумков покинув партію та почав співпрацювати з Сергієм Тігіпко.

Під час президентської кампанії 2019 став радником Володимира Зеленського, а також виступав спікером на всіх політичних ток-шоу як представник передвиборчого штабу.

27 травня 2019 року Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

Лідер партії спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також адаптації й впровадженні політтехнологій для реалізації стратегій щодо формування громадської думки та іміджу.

Разумков також є директором та керуючим партнером компанії Ukrainian Politconsulting Group, що надає послуги у сфері політичного консалтингу.

20 серпня, представники партії Слуга народу повідомили, що делегують Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука на посади голови і першого заступника голови Верховної Ради.

До слова, 29 серпня проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання.

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