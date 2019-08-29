Хто такий Дмитро Разумков і яка його політична діяльність – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
На першому засіданні Верховної Ради IX скликання нардепи обрали главу парламенту. Ним став лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.
Біографія
Дмитро Разумков народився у Бердичеві (Житомирська область) 8 жовтня 1983 року. Навчався в одному зі столичних ліцеїв.
Закінчив КІМО за спеціальністю міжнародні економічні відносини.
Другу вищу освіту – юридичну – здобув у Національному університеті державної податкової служби.
Його батько, Олександр Разумков, був першим радником президента Леоніда Кучми, а з 1997 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО й очолював Український центр соціально-економічних і політичних досліджень.
Політичну кар’єру Разумков почав у 2006 році з Партії регіонів.
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Після перемоги на виборах Віктора Януковича Дмитро Разумков покинув партію та почав співпрацювати з Сергієм Тігіпко.
Під час президентської кампанії 2019 став радником Володимира Зеленського, а також виступав спікером на всіх політичних ток-шоу як представник передвиборчого штабу.
27 травня 2019 року Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.
Лідер партії спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також адаптації й впровадженні політтехнологій для реалізації стратегій щодо формування громадської думки та іміджу.
Разумков також є директором та керуючим партнером компанії Ukrainian Politconsulting Group, що надає послуги у сфері політичного консалтингу.
20 серпня, представники партії Слуга народу повідомили, що делегують Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука на посади голови і першого заступника голови Верховної Ради.
До слова, 29 серпня проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання.