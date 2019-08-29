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Факти / Україна

Що відомо про Тимофія Милованова – можливого міністра економіки

Тимофія Милованова називають одним із кандидатів на посаду міністра економіки в новому Кабміні. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з його біографії.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов на даний момент є почесним президентом Київської школи економіки (KSE) та членом Ради Нацбанку України.

Його називають одним із претендентів на посаду міністра економічного розвитку та торгівлі, хоча сам він це заперечує.

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Милованову – 44 роки (народився у Києві 15 березня 1975 року).

Освіта:

Закінчив КПІ і Києво-Могилянську академію, отримавши дипломи магістра.

У 1999 році – ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.

У 2004 році – ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон.

Кар’єра та досягнення:

  • Викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія та Університеті Піттсбурга.
  • Займається дослідженнями в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну.
  • Forbes Ukraine в 2014-му і 2015 роках вніс Милованова до рейтингу найкращих українських економістів (Top Economic Thinkers).
  • Є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine.
  • З літа 2015 року – член міжнародної академічного ради Київської школи економіки (KSE), наразі є її почесним президентом.
  • 7 липня 2016 року призначений членом Ради Національного банку України строком на 5 років.
  • Влітку 2019 року організував тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від партії Слуга народу.

Нагадаємо, 29 серпня парламент планує на першому засіданні сформувати новий Кабмін.

Фото: Kyiv School of Economics

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