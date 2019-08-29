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Факти / Україна / Політика

Супрун написала заяву про звільнення

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Супрун написала заяву про звільнення

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Крім того, разом з нею звільняються заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський.

– Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов’язки, – зазначила Супрун.

Раніше Факти ICTV писали, що міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко.

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