В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Крім того, разом з нею звільняються заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський.

– Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов’язки, – зазначила Супрун.

Раніше Факти ICTV писали, що міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко.