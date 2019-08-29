Під час першого засідання Верховної Ради народні депутати планують внести до 80 законопроектів.

Народний депутат від Слуги народу Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні до Верховної Ради планують внести від 70 до 80 законопроектів.

За його словами, це будуть питання, які пов’язані з імпічментом, кнопкодавством і внесенням змін до Конституції.

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29 серпня нардепи не розглядатимуть законопроекти, а будуть тільки вносити.

– Все, що ми внесемо, буде важливе. Їх (законопроектів – Ред.) буде 70-80. Основні – це питання, пов’язані з імпічментом, внесенням змін до Конституції України, кнопкодавством і ряд економічних та антикорупційних законів, – сказав він.

Стефанчук зазначив, що для прийняття цих законопроектів регламент відводить нардепам від 10 днів до місяця.

Нагадаємо, 28 серпня депутатська група затвердила порядок денний першої сесії Верховної Ради IX скликання.