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Факти / Україна / Політика

У Раду внесли 37 першочергових законопроектів

У Верховній Раді вже знаходяться 37 проектів законів, які народні депутати мають розглянути насамперед.

У Раду внесли 37 першочергових законопроектів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що перед Верховною Радою стоїть важливе завдання – затвердити всі системні структурні законопроекти протягом наступних трьох-чотирьох місяців.

Наразі у парламенті вже зареєстрували 37 таких проектів законів.

Гончарук додав, що уряду необхідно забезпечити економічне зростання країни і встановити рівні правила гри.

– Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо, – сказав прем’єр-міністр.

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Він вважає, що насамперед конкуренцію потрібно забезпечити на енергоринках та у сфері інфраструктури.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у Верховної Ради є рік для того, щоб продемонструвати результати.

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