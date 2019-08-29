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Факти / Україна / Політика

В’ячеслав Стешенко – біографія претендента на пост міністра енергетики

В’ячеслав Стешенко – один із претендентів на посаду міністра енергетики в новому Кабінеті міністрів. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з біографії кандидата.

Вячеслав Стешенко

В’ячеслава Стешенка називають одним із претендентів на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Біографія В’ячеслава Стешенка

В’ячеслав Стешенко народився 30 жовтня 1969 року в Києві.

У 1987 році закінчив школу №172 з англомовним ухилом. У 1987-1989 роках служив у південній групі артилерійських військ в Угорщині.

Вищу освіту здобув на факультеті Підприємництво в Київському Національному торговельно-економічному університеті.

Кар’єру розпочав у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування.

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З 1993 працює в нафтовому бізнесі. Через рік став співзасновником компанії КЛО і зараз є її комерційним директором.

Стешенко заснував ресторанно-готельний комплекс Чабани, ресторани Фондю-бар, Сонце, Jam-cafe та Меланж.

У 2005 році відкрив рекламне агентство A-Petrol, яке займається зовнішньою рекламою в столиці і області та медіа-баїнгом.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, новий парламент планує сформувати новий Кабмін.

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