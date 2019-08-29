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Факти / Україна / Політика

Яким буде перше рішення нової Верховної Ради

Першим рішення Верховної Ради IX скликання має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності.

Яким буде перше рішення нової Верховної Ради

Нардеп від фракції Слуга народу, представник президента у Кабміні Андрій Герус висловив надію, що 29 серпня парламент зніме депутатську недоторканність.

– Це зміни до Конституції, тому наше перше рішення наступної сесії має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, – сказав він у кулуарах Ради.

Герус зазначив, що сам готовий сьогодні проголосувати за перше рішення щодо законопроекту.

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Також, за його словами, можливо, сьогодні також буде поставлений на голосування закон про імпічмент.

Нагадаємо, Верховна Рада у перший день планує у першому читанні проголосувати за внесення змін до ст. 80 Конституції, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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