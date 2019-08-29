Першим рішення Верховної Ради IX скликання має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності.

Нардеп від фракції Слуга народу, представник президента у Кабміні Андрій Герус висловив надію, що 29 серпня парламент зніме депутатську недоторканність.

– Це зміни до Конституції, тому наше перше рішення наступної сесії має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, – сказав він у кулуарах Ради.

Герус зазначив, що сам готовий сьогодні проголосувати за перше рішення щодо законопроекту.

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Також, за його словами, можливо, сьогодні також буде поставлений на голосування закон про імпічмент.

Нагадаємо, Верховна Рада у перший день планує у першому читанні проголосувати за внесення змін до ст. 80 Конституції, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.