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Факти / Україна

З корабля на бал: нові міністри вирушили з Ради на перше засідання Кабміну

Новопризначені міністри уряду Олексія Гончарука просто з зали Верховної Ради вирушили на своє перше засідання до Кабміну.

З корабля на бал: нові міністри вирушили з Ради на перше засідання Кабміну

Перше засідання Кабміну нові міністри проводять 29 серпня. Вони відразу з зали Ради вирушили на засідання у Кабмін.

Які питання розглядатимуть невідомо.

Читайте: Верховна Рада: онлайн прямий ефір першого заседенія депутатів IX скликання

Трансляції засідання не буде.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України. Факти ICTV писали, хто увійшов до нового уряду.

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