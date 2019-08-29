PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Законопроект Зеленського про імпічмент президента вже у Раді

Президентський законопроект про імпічмент глави держави зареєстровано у Верховній Раді .

Законопроект Зеленського про імпічмент президента вже у Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави.

Законопроект визначено президентом як невідкладний для розгляду.

Текст законопроекту №1012 нині відсутній на сайті Верховної Ради.

Читайте: У перший день засідання Ради планують внести до 80 законопроектів

29 травня Зеленський подав до Верховної Ради 8 скликання свій законопроект про імпічмент. Однак парламент навіть не включив його до порядку денного.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський і Туск обговорили результати саміту G7
Зеленський і Туск обговорили результати саміту G7
Що відомо про ймовірного міністра Володимира Бородянського
Що відомо про ймовірного міністра Володимира Бородянського
Що відомо про ймовірного главу МЗС України Вадима Пристайка
Що відомо про ймовірного главу МЗС України Вадима Пристайка
Ангела Меркель
Зеленський з Меркель за найшвидше засідання нормандської четвірки
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
Обвал у Дрогобичі: Зеленський обіцяє аудит будинків по всій Україні
Обвал у Дрогобичі: Зеленський обіцяє аудит будинків по всій Україні
Медовий місяць триває: скільки українців довіряють Зеленському
Медовий місяць триває: скільки українців довіряють Зеленському
100 днів президентства Зеленського: досягнення і чого чекати далі
100 днів президентства Зеленського: досягнення і чого чекати далі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка