Президентський законопроект про імпічмент глави держави зареєстровано у Верховній Раді .

У Верховній Раді зареєстровано законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави.

Законопроект визначено президентом як невідкладний для розгляду.

Текст законопроекту №1012 нині відсутній на сайті Верховної Ради.

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29 травня Зеленський подав до Верховної Ради 8 скликання свій законопроект про імпічмент. Однак парламент навіть не включив його до порядку денного.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, в якому передбачена процедура імпічменту президента.