Володимир Зеленський вніс законопроект про внесення змін до законів про діяльність Нацгвардії України.

Президент України Володимир Зеленський пропонує змінити закони про діяльність Нацгвардії України.

Проект закону про внесення змін до діяльність НГУ було внесено до Верховної Ради 29 серпня.

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Які правки внести пропонується законопроектом №1007, нині невідомо, оскільки його тексту та супровідних документів до нього на сайті парламенту немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект президента про імпічмент глави держави.