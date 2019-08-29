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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує Раді змінити закони про Нацгвардію

Володимир Зеленський вніс законопроект про внесення змін до законів про діяльність Нацгвардії України.

Зеленський пропонує Раді змінити закони про Нацгвардію

Президент України Володимир Зеленський пропонує змінити закони про діяльність Нацгвардії України.

Проект закону про внесення змін до діяльність НГУ було внесено до Верховної Ради 29 серпня.

Читайте: У перший день засідання Ради планують внести до 80 законопроектів

Які правки внести пропонується законопроектом №1007, нині невідомо, оскільки його тексту та супровідних документів до нього на сайті парламенту немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект президента про імпічмент глави держави.

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