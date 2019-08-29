У Верховну Раду внесли проект закону, який пропонує зменшити кількість народних депутатів у парламенті.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону №1017 і визначив його як невідкладний.

Законопроект пропонує внести зміни до Конституції України, якими зменшується кількість народних депутатів і закріплюється пропорційна виборча система.

Йдеться про ст. 76 і 77 Конституції.

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Наразі на сайті Верховної Ради відсутній текст проекту закону і супровідні документи.

До слова, Верховна Рада планує першим рішенням зняти депутатську недоторканність.