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Факти / Україна / Політика

Зеленський запропонував Раді змінити організацію оборони України

Володимир Зеленський вніс до Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства.

Зеленський запропонував Раді змінити організацію оборони України

Президент України Володимир Зеленський своїм законопроектом пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства.

Законопроект №1011 Про внесення змін до закону України Про оборону України з організації оборони держави було внесено до парламенту 29 серпня. Статус законопроекту визначено як невідкладний.

Читайте: У перший день засідання Ради планують внести до 80 законопроектів

Разом з тим, нині тексту законопроекту, а також супровідних документів на сайті Верховної Ради немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект президента про імпічмент глави держави.

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