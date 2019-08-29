Володимир Зеленський вніс до Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства.

Президент України Володимир Зеленський своїм законопроектом пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства.

Законопроект №1011 Про внесення змін до закону України Про оборону України з організації оборони держави було внесено до парламенту 29 серпня. Статус законопроекту визначено як невідкладний.

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Разом з тим, нині тексту законопроекту, а також супровідних документів на сайті Верховної Ради немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект президента про імпічмент глави держави.