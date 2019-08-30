На прохання Білого дому Пентагон переглянув рішення про виділення військової допомоги для України.

Після перегляду питання щодо військової допомоги Україні Пентагон вирішив, що у 2019 році США виділять нашій країні $250 млн на підтримку у сфері безпеки.

Таким чином Сполучені Штати продовжать виділяти допомогу Україні на забезпечення безпеки.

Білий дім звернувся з відповідним проханням до Пентагону, щоб визначити, чи дійсно військова підтримка України відповідає інтересам США.

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Члени Конгресу обурилися такому проханню Білого дому, оскільки вважають, що підтримка України є ключовою в питанні стримування агресії РФ.

До слова, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати не проти участі в нормандському форматі.

Джерело: Politico