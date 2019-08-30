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Факти / Україна

Чому ви кричите? Зеленський зірвався під час голосування за зняття недоторканності

Президент Володимир Зеленський зірвався під час обговорення законопроекту про зняття депутатської недоторканності.

Чому ви кричите? Зеленський зірвався під час голосування за зняття недоторканності

Під час обговорення в парламенті проекту закону про зняття депутатської недоторканності член фракції Європейська солідарність Артур Герасимов кричав спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова, що той неточно висловився щодо предмету голосування.

Президент Володимир Зеленський, який перебував у Верховній Раді, не витримав такої поведінки народного депутата.

– Ну сказали. Ну чому ви кричите весь час, – сказав Зеленський і вдарив по трибуні.

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Під час засідання парламенту народні депутати часто вигукували репліки з місць, особливо в ті моменти, коли спікер нібито припускався помилок у процедурі голосування.

До слова, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання народні депутати ухвалили законопроект про зняття депутатської недоторканності у першому читанні.

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