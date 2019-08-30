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Факти / Україна / Політика

Депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство і прогули – законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Депутатів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство і прогули – законопроект

Володимир Зеленський запропонував парламенту достроково припиняти повноваження депутатів, якщо ті не виконують своїх обов’язків.

Президент пропонує забирати мандат у таких випадках:

  • неособисте голосування народного обранця в парламенті (це має визнати суд);
  • відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії;

Повноваження припиняє Верховний суд.

  • припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі держави. 

У такому випадку його повноваження припиняє Верховна рада.

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Депутатам, які вирішили скласти повноваження пропонується самостійно оголошували заяву в Раді, а не писати її на ім’я спікера як це було раніше.

У випадку смерті народного обранця, його повноваження припиняються автоматично без рішень парламенту.

Раніше з’явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

Джерело: Верховна Рада

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