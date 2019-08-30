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Факти / Україна / Політика

Хто очолив комітети Ради (СПИСОК)

Верховна Рада IX скликання ухвалила постанову, якою у парламенті було сформовано 23 комітети.

Хто очолив комітети Ради (СПИСОК)

У Верховній Раді IX скликання сформували комітети. У новому парламенті їхню кількість скоротили з 27 до 23 шляхом об’єднання з іншими.

Постанову, яка одночасно визначає персональний склад усіх комітетів, Верховна Рада ухвалила 29 серпня.

Читайте: Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної Ради ІХ скликання

Хто очолить комітети Ради

  • Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська (Слуга народу);
  • Комітет з питань аграрної політики та земельної політики – Микола Сольський (Слуга народу);
  • Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов (Слуга народу);
  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко (Слуга народу);
  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко (Слуга народу);
  • Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха (Слуга народу);
  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус (Слуга народу);
  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – Михайло Радуцький (Слуга народу);
  • Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко (Слуга народу);
  • Комітет з питань євроінтеграції – Івана Климпуш-Цинцадзе (Європейська солідарність);
  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев (Слуга народу);
  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак (Слуга народу);
  • Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, міста Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (самовисуванець);
  • Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко (Слуга народу);
  • Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова (Слуга народу);
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський (Слуга народу);
  • Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Юрій Кисіль (Слуга народу);
  • Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко (Слуга народу);
  • Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич (Слуга народу);
  • Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);
  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова (Слуга народу);
  • Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем’якін (Батьківщина);
  • Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР – Сергій Кальченко (Слуга народу).

Як повідомлялося, Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Фото: Dreamstime

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