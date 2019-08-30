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Факти / Україна / Політика

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада ІХ скликання затвердила календарний план другої сесії.

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада затвердила календарний план осінньої сесії, проголосувавши за проект постанови №1087.

– Цим проектом пропонується розпочати другу сесію IX скликання 3-го вересня і завершити її роботу 24 січня 2020 року, – заявив представник комітету парламенту з питань регламенту Сергій Кальченко.

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У календарі передбачено 10 пленарних тижнів, 6 тижнів роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях, 5 тижнів – для роботи з виборцями, а також 8 годин запитань до уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що законопроект про зняття депутатської недоторканностіпідтримали 363 народних депутати.

Фото: dreamstime

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