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Факти / Україна / Суспільство

Коли перший дзвоник 2019 в Україні – дата

Святкові урочисті заходи з нагоди першого дзвоника у більшості навчальних закладів України відбудуться 1 вересня.

коли в Україні Перший дзвоник

Святкова лінійка у навчальних закладах відбудеться в неділю 1 вересня. У деяких школах свято Першого дзвоника заплановане на понеділок 2 вересня.

Така ситуація пов’язана з тим, що відтепер кожна школа має право самостійно обирати формат та дату святкування.

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Аби не помилитися, батькам краще заздалегідь дізнатися дату святкування Першого дзвоника в школі.

Оскільки новий навчальний рік починається вже незабаром, то батькам саме час купити все необхідне для школи.

Тому раніше Факти ICTV писали, як обрати шкільну форму і портфель.

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