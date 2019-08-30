Новопризначений міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що очолюване ним відомство буде цивільним та ніколи не буде конкурувати з Генеральним штабом Збройних сил України.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Міністерство оборони України буде цивільним і не розповідатиме Генеральному штабу ЗСУ, як здійснювати ті чи інші дії у військовій сфері, але серйозно стежитиме за виконанням планів та рішень і рішуче боротиметься з корупцією.

– Ми намагаємося запроваджувати стандарти цивільного контролю над Збройними силами в повній сумісності зі стандартами НАТО, тому ми себе не позиціонуємо як військових експертів, як військових. Ми – цивільні люди, тобто міністерство буде цивільним, тобто таким, яким воно і має бути, згідно зі стратегією держави, – заявив він.

Загороднюк відзначив, що міністерство створюватиме робочі групи, щоб випрацьовувати конкретні, технічні менеджерські рішення для вирішення тих чи інших питань.

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– Питань більше, ніж відповідей, і нам треба працювати тут дуже серйозно і дуже довго, – додав він.

Нагадаємо, 29 серпня Андрій Загороднюк очолив Міністерство оборони України. Його кандидатуру на посаду міністра оборони підтримали 314 нардепів, 25 парламентарів виступили проти, 14 – утрималися, 52 – не голосували.