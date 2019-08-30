Військовополонені українські моряки прибули до Києва, повідомили їхні родичі.
Військовополонені українські моряки вже прибули до України після обміну полоненими між Києвом і Москвою.
Як розповіли родичі українців, їх поставили до відома, що моряків доставили в Україну, однак не уточнили, де саме.
Між Україною та Росією розпочався обмін полоненими
Для зустрічі з раніше утримуваними в Росії моряками їхні родичі терміново виїхали до Києва.
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Зазначається, що “зустріч в аеропорту не планується”.
Водночас у Службі безпеки України дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.
Як повідомлялося, у п’ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
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