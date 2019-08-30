В останні дні літа, українці зможуть насолодитися справжньою теплою погодою, без значних опадів.

Найспекотніше буде на півдні країни, тут варто очікувати температуру повітря в межах позначки +32 градуси. Дощів синоптики у цьому регіоні не прогнозують.

У західних областях теж буде тепло і безхмарно, температура повітря близько +25… +29 градусів.

На північному сході України, зокрема у Сумській і Харківській областях, буде трохи прохолодніше, у порівнянні з іншими регіонами України. Тут температура опуститися до позначки +22 … +25 градусів.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 30 серпня

У Києві сьогодні, як і раніше, очікується суха і ясна погода. Температура повітря досягне позначки +27 градусів. Опадів не очікується.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.