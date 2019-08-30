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Факти / Україна

Понад 2,5 млн грн, BMW і 2 квартири: що задекларував глава МЗС Пристайко

Вадим Пристайко задекларував 270 тис. грн зарплати в МЗС і 2,5 млн грн відшкодувань від місії України при НАТО.

Понад 2,5 млн грн, BMW і 2 квартири: що задекларував глава МЗС Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,8 млн грн доходів за 2018 рік. З них 270 тис. грн зарплати в МЗС і 2,5 млн грн відшкодувань від місії України при НАТО.

У Пристайка є автомобіль BMW X1 2017 року випуску вартістю 800 тис. грн.

Також у спільній власності з сім’єю у нього дві квартири в Києві – 34 кв. м і 73 кв. м.

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Дружина володіє ще трьома квартирами в Києві – 78 кв. м, 96 кв. м і 54 кв. м. Четверта квартира площею 87 кв. м знаходиться на стадії будівництва.

У 2018 році вона заробила 400 тис. грн за надання майна в оренду.

У міністра на банківських рахунках 43 тис. грн і € 7 тис., а готівкою – 30 тис. грн і €6 тис., у його дружини – €4 тис.

До слова, новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук задекларував 1 млн 851 тис. грн доходу за 2018 рік.

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