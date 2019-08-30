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Факти / Україна / Політика

Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін

Новообраний міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що планував розвивати стартапи у Великій Британії, проте зробив вибір на користь влади.

Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін

Новообраний міністр Кабінету міністрів, колишній член правління ПриватБанку та засновник monobank Дмитро Дубілет пояснив, чому вирішив погодитися на посаду у Кабміні.

– Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Сім’я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці, – заявив Дубілет.

Він розповів, що найближчим часом планував розвивати проекти monobank, Smartass і Koto (мобільний банкінг у Великій Британії. – Ред.).

Читайте: Склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

– Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога (Стартап-компанія, капіталізація якої сягає $1 млрд протягом 5 років. Ред.), – додав Дубілет.

Також новообраний міністр запевняє, що в складі нового уряду зробить все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок.

– А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти. Такого у нашій країни ніколи не було, – зазначив Дубілет.

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Фото: dubilet

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