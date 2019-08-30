Патрульні Нацполіції вимагають впустити великовантажні автомобілі на вулиці міста. Депутати міськради обурені, адже це створить справжній транспортний колапс.

У стінах одеської мерії відбулася нарада, під час якої розглядали вимогу Національної поліції України впустити на вулиці міста великовантажні автомобілі.

Відповідний документ поліцейські направили в муніципальний департамент транспорту, зобов’язавши той змінити схему руху вантажного транспорту в Одеський морський порт.

Як зазначив заступник міського голови Павло Вугельман, патрульні вважають, що треба дати можливість вантажівкам їздити вулицями Грушевського, Балківській, Чорноморського козацтва, Церковній, Отамана Головатого, Одарія, а також через проспект Добровольського, Миколаївську дорогу, Плигуна та Хлібну Гавань.

– Крім того, що на цих вулицях і так активний рух транспорту, там проживає безліч одеситів. Якщо ми виконаємо вимоги, то буде перевантажений трафік і завдано великої шкоди дорожньому покриттю. Але якщо мерія не виконає ці вимоги, це може призвести до адміністративної відповідальності. У зв’язку з цим, я б хотів публічно обговорити це питання, – зазначив віце-мер Одеси.

Також Павло Вугельман підкреслив, що згідно із законодавством, зміни в схему руху можуть бути внесені тільки в тому випадку, якщо збільшують рівень безпеки дорожнього руху. Однак запропонована схема, ймовірно, створить численні додаткові ризики.

У свою чергу директор департаменту транспорту та зв’язку Олександр Ілько розповів, що крім перерахованих вище проблем, після виконання вимог поліції місто буквально застигне в заторах.

– Великі вантажівки, особливо зерновози, зазвичай пересуваються правою смугою, де їздить громадський транспорт, це призведе до транспортного колапсу. Не кажучи вже про те, що вимоги поліції суперечать законодавству України, – заявив чиновник.

У разі невиконання вимог поліції директору департаменту транспорту загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 19 210 грн відповідно до ст. 188-28 КУпАП. Вимоги поліції обурили і присутніх депутатів міськради.

Так, Антоніна Наконечна наголосила, що незважаючи на наявність знаків, які забороняють фурам їздити тими чи іншими вулицями, водії великих вантажівок просто не звертають на них увагу. Вона заявила, що готова скласти повноваження і вийти на вулиці зі звичайними громадянами, щоб не допустити проїзду вантажівок вулицями Одеси. Її підтримала колега Марина Лазовенко.

– На сьогодні поліція не справляється з великими вантажівками, що рухаються вулицями міста, незважаючи на заборону. Тільки на вулиці Хуторській щодня проїжджають десятки навантажених фур, що вже призвело не тільки до руйнування дороги, а й будинків. І ще один важливий факт – введення нової схеми руху напередодні 1 вересня – початку нового навчального року. Відкинувши екологічну та економічну складову, хто подумає про безпеку дітей? Якщо міськрада виконає цю вимогу, то вся Крива балка і весь Більшовик вийде на дороги і перекриє їх, – пригрозила депутат.

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За підсумками зустрічі депутати і чиновники міськради звернулися до керівництва поліції для того, щоб знайти розумне рішення. Це питання буде порушено на найближчій сесії міськради, а позицію чиновників і депутатів передадуть керівництву правоохоронних органів.

– Є наказ, який ми зобов’язані виконати. Я розумію всю абсурдність питання, але пропоную винести це на обговорення виконкому і передати його профільній депутатській комісії. Президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков були зацікавлені в створенні нової альтернативної дороги до порту. Будівництво дороги вже розпочато, і вона повинна знизити навантаження на інші вулиці, якими зараз рухається транспорт у напрямку до порту, – резюмував Павло Вугельман.

Нагадаємо, Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів і санаторіїв після пожежі в Одесі.