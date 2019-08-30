Президент Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генпрокурора і ліквідувати Військову прокуратуру, в тому числі посаду головного військового прокурора.

Текст відповідного законопроєкту № 1032 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури опублікований на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає зміни, згідно з якими систему прокуратури формують Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури. Зараз за це відповідають Генпрокуратура, регіональні, місцеві та військові прокуратури і Спеціальна антикорупційна прокуратура.

У генпрокурора буде перший заступник і заступники, одним з яких буде глава САП.

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Замість пункту про військові прокуратури зазначено, що за потреби рішенням генпрокурора можуть формуватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурора.

До списку прокурорів ГПУ внесена посада заступника генерального прокурора — головного військового прокурора.

У законі пропонується, щоб президент міг указом звільняти генпрокурора на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.

Серед інших положень законопроекту – зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

Нагадаємо, з’явився календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.