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Факти / Україна

Зеленський пропонує Раді дозволити президенту призначати командувача Нацгвардії

Володимир Зеленський хоче мати повноваження призначати і звільняти командувача Нацгвардією і вивести відомство з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді передати президенту повноваження призначати і звільняти командуючого Національною гвардією України і вивести її з підпорядкування МВС.

Це передбачено в законопроекті № 1007 президента, який був внесений до Верховної Ради 29 серпня і визначений як невідкладний.

Раніше командувач Нацгвардією призначався на посаду президентом за поданням міністра внутрішніх справ і звільняється з посади главою держави.

Після прийняття закону діяльність Нацгвардії направлятиметься президентом через командувача, який керує структурою.

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Також президент прийматиме рішення щодо передислокації, зміни місця розташування та визначення зон відповідальності оперативно-територіальних об’єднань, військових частин та підрозділів Нацгвардії.

Керівники структурних підрозділів Нацгвардією, органів військового управління оперативно-територіальних об’єднань будуть призначатися на посади за погодженням з президентом та звільнятися з посад командувачем Нацгвардією, а не главою МВС.

Сам же командувач призначатиме і звільнятиме керівників військових частин.

Глава МВС більше не здійснюватиме військово-політичне та адміністративне керівництво Нацгвардією.

Раніше з’явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

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