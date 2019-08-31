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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено

Проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено

На Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Бойовики 17 разів відкривали вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

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Обстріли українських військових велися біля Водяного, Новотроїцького, Троїцького, Лебединського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Також бойовики відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Північ. Зокрема, біля Новолуганського, Золотого-4, Майорська, Станиці Луганської та Новозванівки.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

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