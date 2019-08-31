Проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

На Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Бойовики 17 разів відкривали вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

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Обстріли українських військових велися біля Водяного, Новотроїцького, Троїцького, Лебединського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Також бойовики відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Північ. Зокрема, біля Новолуганського, Золотого-4, Майорська, Станиці Луганської та Новозванівки.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.