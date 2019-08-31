Батькам важливо попіклуватися про те, щоб дитині було зручно у школі і вона могла без проблем навчатися.

Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун дала кілька порад батькам, які допоможуть не зіпсувати здоров’я дитини у новому навчальному році, а батькам – нерви.

За її словам, обов’язково потрібно подбати про те, аби одяг, в якому дитина ходить до школи, був зручний. Супрун рекомендує, аби верхній одяг був з натуральної тканини, який легко прати.

Також потрібно, аби в дитини з собою була з собою їжа, навіть якщо передбачений обід в їдальні. Адже голодна дитина не зможе зосередитися на навчанні. Іще у дітей має бути змога пити воду тоді, коли у них є відчуття спраги.

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Супрун додала, що жування жуйки теж не слід забороняти дітям, хоч це й дратує вчителів. Дослідження показали, що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися.

Дітям потрібно бути активними, тому школа має це усіляко заохочувати, особливо на уроках фізкультури.

Екс-міністр також сказала, що:

школа має заохочувати приїздити на велосипеді чи самокаті;

школи мають бути безбар’єрними та інклюзивними;

туалети мають відповідати гігієнічним нормам;

дітям потрібно робити необхідні щеплення.

Під час навчального року батькам не потрібно намагатися стати ідеальними, адже це може призвести до вигорання.

До слова, Факти ICTV писали про 13 змін у школах, які можна буде побачити вже з 1 вересня.

Джерело: Уляна Супрун