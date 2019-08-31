Народний депутат від Слуги народу і засновник клініки Борис Михайло Радуцький може стати міністром охорони здоров’я через кілька місяців.

Голова фракції Слуги народу Давид Арахамія заявив, що засновник клініки Борис Михайло Радуцький може стати міністром охорони здоров’я, а Зоряна Скалецька (Черненко) його заступником.

Арахамія зазначив, що спочатку Скалецька повинна була зайняти крісло першого заступника міністра охорони здоров’я, а Радуцький очолити МОЗ.

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– Але йому потрібно десь три місяці для того, щоб підготуватися, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра, – сказав Арахамія.

За його словами, Радуцькому потрібен час, щоб привести в порядок всі свої справи по бізнесу і підготуватися до декларування.

– Він же зараз народний депутат, він не повинен керувати бізнесом, але він повинен підготуватися до декларування. Тобто, є якісь там речі, – додав він.

Нардеп від Слуги народу Роксолана Підласа розповіла, що Радуцький на своїй посаді керівника профільного комітету хоче провести в Раду законопроекти з пакету медичної реформи.

За її словами, після прийняття законопроекту, Радуцький піде до міністерства.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила голову правління Української медико-правової асоціації, члена Всесвітньої асоціації медичного права та директора громадської організації Форум здоров’я Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров’я.