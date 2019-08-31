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Факти / Україна

Тепло і без опадів – погода на 1 вересня в Україні

Погода 1 вересня в Україні буде сонячною та спекотною.

Тепло і без опадів – погода на 1 вересня в Україні

1 вересня в Україні буде ясна і тепла погода.

На півночі і сході країни без опадів. Температура повітря складе від +25-29°С.

У західних областях погода на 1 вересня не підведе. За прогнозами синоптиків, температура коливатиметься –  від +27°С до +31°С.

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У південних областях опадів не очікується. Температура тут буде в межах +31°С, а в центрі +30°С.

У Києві 1 вересня – переважно сонячна погода, хоча вдень можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до +29°С.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

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