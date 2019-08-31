Наразі немає варіанту будівлі для переїзду Офісу президенту з Банкової, адже існує низка перепон.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив, що немає сенсу тимчасово переїжджати з Банкової, адже існують перепони у вигляді необхідності ремонту, забезпечення належного рівня безпеки і спецзв’язку.

– Ми не можемо знайти на сьогодні варіант переїзду. Була абсолютно логічна інструкція переїзду в Український дім з розміщенням тут музею, – сказав Богдан.

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Наразі немає варіанту для переїзду Офісу президента, на який би усі погодилися.

До слова, 20 серпня голова Офісу президента Андрій Богдан подав до суду позов проти журналістів програми Схеми та Національної суспільної телерадіокомпанії України.