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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Існує домовленість про зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін домовилися про особисту зустріч.

Зеленський: Існує домовленість про зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив, що з президентом РФ Володимиром Путіним існує домовленість про особисту зустріч.

Зеленський домовився про неї під час другої телефонної розмови з президентом Росії.

– Щоб вирішувати в Мінському форматі нам потрібно зустрічатися в Нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитись і підписатись, – сказав президент України.

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Глава держави додав, що планує відверту розмову після завершення війни на Донбасі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ мають посилюватися, якщо вона не виконуватиме Мінські домовленості.

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