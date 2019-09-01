Олексій Гончарук привітав українців із Днем знань і провів коротку екскурсію будівлею Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зняв відеозвернення до школярів, студентів та викладачів, у якому привітав їх із Днем знань.

Гончарук пообіцяв, що поки підростатиме новий прем’єр, Україна вже стане сильною і модерновою державою.

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Також глава Кабміну провів коротку відеоекскурсію будівлею Кабінету міністрів. Для пересування її коридорами Гончарук обрав електросамокат.

До слова, раніше Гончарук показав, як відпочиває перед початком нового робочого тижня.