PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Гончарук провів екскурсію Кабміном на електросамокаті

Олексій Гончарук привітав українців із Днем знань і провів коротку екскурсію будівлею Кабінету міністрів.

Гончарук провів екскурсію Кабміном на електросамокаті

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зняв відеозвернення до школярів, студентів та викладачів, у якому привітав їх із Днем знань.

Гончарук пообіцяв, що поки підростатиме новий прем’єр, Україна вже стане сильною і модерновою державою.

Читайте: Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову

Також глава Кабміну провів коротку відеоекскурсію будівлею Кабінету міністрів. Для пересування її коридорами Гончарук обрав електросамокат.

До слова, раніше Гончарук показав, як відпочиває перед початком нового робочого тижня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
Олексій Гончарук
Футбол за розкладом: як відпочиває прем’єр-міністр Гончарук
кабмин
Перше засідання нового Кабінету міністрів – дата
Новий склад Кабінету міністрів: як працюватимуть та чи є там професіонали
Новий склад Кабінету міністрів: як працюватимуть та чи є там професіонали
Арсен Аваков
Чому Авакова лишили в новому Кабміні
оксана коляда
Оксана Коляда – що відомо про нового міністра у справах ветеранів
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Уряд продовжить реформу Нової української школи – Новосад
Уряд продовжить реформу Нової української школи – Новосад
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка