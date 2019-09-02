PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Геращенко претендує на посаду в новому уряді

Член колегії Міністерства внутрішніх справ України і екс-нардеп Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

геращенко

Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

1 вересня екс-нардеп подав електронну декларацію, яка подається при призначенні на посади в органи влади.

Читайте: Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова

У розділі “місце майбутньої роботи або проходження служби” зазначено, що він йде на роботу в МВС заступником міністра.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні заборонили відвідувати ліси та розводити багаття в насадженнях
В Україні заборонили відвідувати ліси та розводити багаття в насадженнях
Арсен Аваков
Чому Авакова лишили в новому Кабміні
Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова
Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова
Арсен Аваков
Зеленський запропонував залишити Авакова головою МВС – Підласа
Бруд в ЗМІ проти міністра МВС Арсена Авакова лише зіграє йому на руку – експерт
Бруд в ЗМІ проти міністра МВС Арсена Авакова лише зіграє йому на руку – експерт
В Україні посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів
В Україні посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів
У Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих
У Києві лікарі за хабарі видавали безкоштовні ліки для онкохворих
Біометричний паспорт
Як оформити біометричний паспорт малюку – інструкція
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка