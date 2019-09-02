Член колегії Міністерства внутрішніх справ України і екс-нардеп Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

1 вересня екс-нардеп подав електронну декларацію, яка подається при призначенні на посади в органи влади.

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У розділі “місце майбутньої роботи або проходження служби” зазначено, що він йде на роботу в МВС заступником міністра.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.