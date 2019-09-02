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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс НБУ: долар та євро втрачають позиції

Нацбанк України на 2 вересня знизив курс долара на дев’ять копійок – до 25,14 грн.

Гроші

Курс НБУ на 2 вересня 25,14 грн/$ – це на дев’ять копійок менше, ніж було в попередній банківський день.

Євро теж подешевшав – 27,75 грн (мінус 19 копійок у порівнянні з курсом на 30 серпня).

Читайте: Прогноз курсу валют до 2022 року: Мінфін направив запит в НБУ

В обмінниках Києва долар купують в середньому за 25,12 грн, а продають за 25,17 грн, тобто майже без змін.

До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/$.

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