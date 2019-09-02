PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Київ паралізували кілометрові затори (КАРТА)

У Києві з початком навчального року утворилися кілометрові затори.

Київ паралізували кілометрові затори (КАРТА)

Затори у Києві сьогодні, 2 вересня, пов’язують з урочистими заходами у школах через що на дорогах зросла кількість автомобілів.

Читайте: Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри

На правому березі столиці ускладнений рух у районі станції метро Шулявська, на проспекті Перемоги і вулиці Зоологічна, а також на проспекті Степана Бандери, біля станції метро Героїв Дніпра, на вулиці НабережноРибальська, вулиці Олени Теліги, біля метро Дорогожичі, Лук’янівська, Берестейська, Нивки, Святошин і Житомирська.

Раніше Факти ICTV писали, як їздити і доглядати за авто восени.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затори у Києві: причини та чому стануть ще більшими
Затори у Києві: причини та чому стануть ще більшими
Зміни з вересня 2019: нові школи, тарифи і курс долара
Зміни з вересня 2019: нові школи, тарифи і курс долара
пожар в новострое
У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові
взятка
Шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в Укрборонпромі – Богдан
Безкоштовний проїзд та перші пасажири. У Запоріжжі курсуватиме річковий трамвай
Безкоштовний проїзд та перші пасажири. У Запоріжжі курсуватиме річковий трамвай
Під Києвом жорстоко вбили будівельника
Зарізали і кинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили будівельника
У Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Опіки рук та паху: у Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Дітям без щеплення не заборонять відвідувати школи у Києві
Дітям без щеплення не заборонять відвідувати школи у Києві
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка