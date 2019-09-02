У Києві з початком навчального року утворилися кілометрові затори.
Затори у Києві сьогодні, 2 вересня, пов’язують з урочистими заходами у школах через що на дорогах зросла кількість автомобілів.
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На правому березі столиці ускладнений рух у районі станції метро Шулявська, на проспекті Перемоги і вулиці Зоологічна, а також на проспекті Степана Бандери, біля станції метро Героїв Дніпра, на вулиці Набережно–Рибальська, вулиці Олени Теліги, біля метро Дорогожичі, Лук’янівська, Берестейська, Нивки, Святошин і Житомирська.
Раніше Факти ICTV писали, як їздити і доглядати за авто восени.
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