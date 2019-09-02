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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі загинув український військовий

З початку поточної доби районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий.

На Донбасі загинув український військовий

2 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.

1 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

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Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

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