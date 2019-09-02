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Факти / Україна

Невідомо, де Сенцов: 32 українців утримують у СІЗО Лефортово

У московському СІЗО Лефортово приняли передачі для 32 українських полонених.

Невідомо, де Сенцов: 32 українців утримують у СІЗО Лефортово

У московському слідчому ізоляторі Лефортово, ймовірно, утримують вісьмох українських політв’язнів і 24 військовополонених українських моряків.

Як пояснив український журналіст Роман Цимбалюк, саме для такої кількості людей керівництво СІЗО погодилося прийняти передачі.

Він уточнив, що серед політв’язнів у слідчому ізоляторі мають перебувати:

  • Роман Сущенко;
  • Володимир Балух;
  • Олександр Кольченко;
  • Микола Карпюк;
  • Станіслав Клих;
  • Павло Гриб;
  • Євгеній Панов;
  • Олексій Сізонович.

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– Усього 32 особи. Можливо, список неповний, – зазначив журналіст.

При цьому Цимбалюк заявив, що незрозуміло, де перебуває зараз Олег Сенцов.

Нагадаємо, помічник президента України Володимира Зеленського висловив сподівання, що обмін утримуваними між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.

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