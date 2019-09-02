У московському СІЗО Лефортово приняли передачі для 32 українських полонених.
У московському слідчому ізоляторі Лефортово, ймовірно, утримують вісьмох українських політв’язнів і 24 військовополонених українських моряків.
Як пояснив український журналіст Роман Цимбалюк, саме для такої кількості людей керівництво СІЗО погодилося прийняти передачі.
Він уточнив, що серед політв’язнів у слідчому ізоляторі мають перебувати:
- Роман Сущенко;
- Володимир Балух;
- Олександр Кольченко;
- Микола Карпюк;
- Станіслав Клих;
- Павло Гриб;
- Євгеній Панов;
- Олексій Сізонович.
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– Усього 32 особи. Можливо, список неповний, – зазначив журналіст.
При цьому Цимбалюк заявив, що незрозуміло, де перебуває зараз Олег Сенцов.
Нагадаємо, помічник президента України Володимира Зеленського висловив сподівання, що обмін утримуваними між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.