Перший заступник керівника фракції Слуга народу Олександр Корнієнко не виключає, що вибори до місцевих органів влади проведуть раніше запланованого терміну.

У фракції Слуга народу допускають проведення місцевих виборів раніше терміну.

– Якщо децентралізація буде завершена раніше, влітку або восени 2020 року, то, можливо, будуть вибори раніше, ніж восени 2020-го року, – сказав Корнієнко.

Він нагадав про позицію своєї політичної сили, що місцеві вибори треба проводити після завершення децентралізації.

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Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2020 року.

До слова, в Офісі президента розглядають питання про дострокові місцеві вибори.