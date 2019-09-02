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Факти / Україна / Політика

У Слузі народу допускають дострокове проведення місцевих виборів

Перший заступник керівника фракції Слуга народу Олександр Корнієнко не виключає, що вибори до місцевих органів влади проведуть раніше запланованого терміну.

У Слузі народу допускають дострокове проведення місцевих виборів

У фракції Слуга народу допускають проведення місцевих виборів раніше терміну.

– Якщо децентралізація буде завершена раніше, влітку або восени 2020 року, то, можливо, будуть вибори раніше, ніж восени 2020-го року, – сказав Корнієнко.

Він нагадав про позицію своєї політичної сили, що місцеві вибори треба проводити після завершення децентралізації.

Читайте: Коли вибори мера Києва та депутатів Київради

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2020 року.

До слова, в Офісі президента розглядають питання про дострокові місцеві вибори.

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