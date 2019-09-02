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Як оформити електронний учнівський квиток

У Києві для школярів закуплять електронні учнівські квитки для пільгового проїзду в транспорті. Факти ICTV розповідають як оформити електронний учнівський квиток.

Як оформити електронний учнівський квиток

Електронний учнівський квиток школярі зможуть отримати на початку нового навчального року. Він надає пільговий проїзд у громадському транспорті столиці.

Спеціальний транспортний додаток допоможе батькам відслідковувати переміщення дитини по місту.

Щоб отримати електронний квиток батькам необхідно пройти реєстрацію на порталі надання електронних послуг. Для підтвердження даних, треба скористатися кваліфікаційним електронним підписом (КЕП, ЕЦП) або BankID.

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Як оформити електронний учнівський квиток

Як оформити електронний учнівський квиток

Оформити шкільний електронний квиток можна в Особистому кабінеті киянина, вказавши всі необхідні дані про дитину.

Виготовлення документів проходить кілька етапів: спершу відправлена заявка потрапляє в навчальний заклад, її перевіряють і підтверджують, після чого передають замовлення на друк учнівських квитків.

Усі електронні учнівські квитки друкують за рахунок міського бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, але за додаткову плату.

Зараз учнівські квитки проходять тестовий режим.

Нагадаємо, з 1 вересня 2019 року школярі 1-4 класів мають носитисвітловідбивні жилети коли на вулиці темно.

Джерело: КМДА

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