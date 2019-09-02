Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скасувати норми про те, що виключно адвокат здійснює представництво обвинувачених у суді.

Володимир Зеленський пропонує парламенту внести зміни до Конституції і відмінити норми про те, що тільки адвокат може представляти обвинувачених у суді.

Він пропонує змінити редакцію ч. 4 ст. 131-2 Основного закону і закріпити, що “виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення”.

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Пропонується прибрати із статті 131-2 абзац про випадки, для яких можуть бути винятки – коли це стосується трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, а також представництва малолітніх або неповнолітніх осіб.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.